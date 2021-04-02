Комаров оценил действия властей Кировской области по развитию региона

Киров, 2 апреля. Представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров совершил рабочую поездку в Кировскую область и оценил развитие региона.

Визит Комарова подробно описали журналисты «Кировской правды». Представитель президента провел встречи с высокопоставленными чиновниками и посетил ключевые объекты региона: больницы, технопарки, университеты.

Комаров особо подчеркнул успехи властей в области борьбы с пандемией коронавируса. Он отметил, что работа по этому важному вопросу хорошо организована.

«Руководство региона уделяет много внимания развитию здравоохранения. Уже традиционно Кировская область у нас находится в числе отличников и по показателям тестирования на COVID-19, и по вакцинации, и по созданию коечного фонда», — сказал представитель президента РФ.

Ранее сообщалось, что кировский Центр онкологии получил современное оборудование стоимостью 900 млн рублей.