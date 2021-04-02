Зять Димы Билана отказался возвращать певцу многомиллионный долг

Москва, 2 апреля. Супруг сестры певца Димы Билана Геннадий Зимин-Белан заявил на заседании суда, что не брал деньги у артиста. Он не собирается возвращать звезде многомиллионный долг.

Судебное заседание по громкому делу состоялось 1 апреля. На нем Зимин-Белан сделал неожиданное заявление: он сказал, что не брал денег у звездного родственника, а подпись в документах — фальшивка.

«Производство по делу было приостановлено, назначена судебная почерковедческая экспертиза, чтобы установить подлинность подписи Зимина-Белана на договоре займа», — приводит «СтарХит» слова сотрудника Бабушкинского суда.

Представители поп-исполнителя, видимо, потеряв надежду урегулировать все вопросы в нормальной обстановке, увеличили сумму исковых требований. Если раньше родственник должен был вернуть артисту 19,5 миллиона рублей, то теперь ему выставили счет с дополнительными 2,5% (это равняется 487,5 тысячам рублей), пишет газета «Культура».

Судебный процесс между Биланом и его зятем начался в прошлом году. Певец обратился в суд с просьбой взыскать с родственника 19,5 миллиона рублей, который тот у него занял несколько лет назад.