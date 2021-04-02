Юрист рассказал, зачем мошенники скупают чужие банковские карты

Саранск, 2 апреля. Пост в одном из пабликов Мордовии вызвал настоящий резонанс. Мужчина написал, что другой пользователь соцсети опубликовал объявления с вакансиями. К работодателю обратилась жена автора поста, как выяснилось, заработок заключался в продаже банковских карт.

«Моя жена повелась на 40 тысяч и продала ему свои карты», — пожаловался житель республики.

Подписчики группы в недоумении писали свои варианты развития событий. Одни предположили, что пластик мужчине нужен для так называемых «вилок», которые используют в спортивных ставках. Другие считают, что карты участвуют в цепочке мошеннических операций.

Юрист Анатолий Абелов рассказал ФАН, с какими случаями приходилось ему иметь дело в своей практике. По его словам, способов использования карт великое множество: начиная от завладения средствами, заканчивая использованием карт в разных преступлениях в качестве инструмента для обналичивания денег.

«Очень часто, когда средства похищаются со счетов организаций при помощи хакерских атак или завладения сведениями, злоумышленники денежные средства перечисляют на карты физических лиц, с которых потом обналичивают их через банкомат. В последующем правоохранители приглашают держателей этих карт. Выясняется, что они были переданы каким-то третьим лицам, но где их искать — непонятно», — объяснил юрист.

В таком случае, владелец карты за чужие злодеяния ответственности не несет, но с одним условием: если будет доказано, что он не был в сговоре с преступником. А уже сам злоумышленник будет нести наказание, в зависимости от тяжести преступления.

«Использование чужой карты само по себе преступлением не является. Это инструмент, с помощью которого злоумышленник получает доступ к похищенным деньгам, и таким образом, он усложняет процесс установления своей личности», — добавил Анатолий Абелов.

Однако не стоит забывать, что передача карты третьим лицам — это нарушение правил пользования. В таком случае, банк вправе заблокировать счет.

Ранее ФАН писал о самых популярных способах мошенничества. Благодаря им злоумышленники обогатились на 14 млн рублей за счет жителей Мордовии в марте.