Граждане Украины травили жителей Московского региона тяжелыми наркотиками

Одинцово, 2 апреля. Стражи порядка ликвидировали крупную сеть по распространению наркотических веществ на территории Московской области. Как стало известно ФАН, силовики изъяли в частном доме более 33 килограммов психотропных веществ.

Оперативникам по борьбе с незаконным оборотом наркотиков поступила конфиденциальная информация о том, что в Одинцовском городском округе, в деревне Кобяково, находится подпольная лаборатория по изготовлению и хранению наркотических веществ. Сыщики выписали постановление судьи, которое разрешало в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Обследование зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» произвести задержание и досмотр предполагаемых наркодилеров.

Оперативные уполномоченные устроили засаду для поимки подозреваемых. Они даже не ожидали, какой крупный «улов» ждет их впереди.

«В результате успешной операции сотрудники по борьбе с незаконным оборотом наркотиков задержали пятерых граждан Украины, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — В ходе досмотра частного жилища, принадлежащего жителю столицы, блюстители закона изъяли более 33 килограммов наркотиков. Они хранились в пластиковом контейнере».

Экспертиза показала, что изъятое вещество является мефедроном.

По данному факту следователи ОВД возбудили уголовное дело по статье 228.1 УК РФ «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконный сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Подозреваемых в совершении преступления после допроса поместили в местный изолятор временного содержания. Они пока не дают внятного ответа за свои действия. Если их вина будет доказана в суде, то мужчинам грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.