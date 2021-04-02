ОАЭ осваивают рынок «зеленой» энергетики

Эмиратская компания Masdar (Abu Dhabi Future Energy Company), занимающаяся экологичными и возобновляемыми видами энергетики, начинает реализацию новой программы «За устойчивое будущее». Инициатива была приурочена к празднованию 15-летия организации.

Новая программа Masdar направлена на усиление внимания Объединенных Арабских Эмиратов к «зеленой» энергетике. В рамках нее будет проведен анализ реализуемых инвестиционных проектов компании.

Сейчас экологичные инициативы компании активно продвигаются за пределами страны. В настоящее время деятельность Masdar охватывает Европу, Азию, Африку, Ближний Восток, Северную Америку и другие регионы.

«Мы в ОАЭ всегда рассматривали климатические проблемы как возможность диверсифицировать нашу экономику, наращивая знания, навыки и создавая новые рабочие места. Проект «За устойчивое будущее» позволяет отметить наши многочисленные достижения, которые позиционируют Абу-Даби и ОАЭ как мирового лидера в области возобновляемых источников энергии», — сказал Султан Ахмад аль-Джабер, министр промышленности и передовых технологий ОАЭ, занимающий должность председателя правления Masdar.

For 15 years, #Masdar has invested in #CleanEnergy and #SustainableDevelopment.

We are advancing the energy transition across 30+ countries in support of #ClimateAction.

We are helping the #UAE deliver its sustainable development goals.#ForASustainableFuture pic.twitter.com/tzptzBGdXG — Masdar (@Masdar) April 1, 2021

Примечательно, что Abu Dhabi Future Energy Company продолжает развиваться и нарабатывать новые деловые связи, даже несмотря на пандемию коронавируса, затормозившую развитие многих других отраслей экономики.

За последние два года мощность проектов, реализуемых в партнерстве с фондом компании, выросла более чем вдвое: с 4 до почти 11 гигаватт. Этого достаточно для обеспечения энергией более чем четырех миллионов домов. В общей сложности стоимость этих активов составляет 19,9 млрд долларов.

ОАЭ активно занимаются такими проектами не только из-за своей озабоченности экологической ситуацией на планете: общее мировое внимание к этим проблемам делает «чистые» энергетические технологии все более привлекательными и в экономическом плане.

Energy and climate leaders from around the world pledged clean energy action at this week’s @IEA-@COP26 #NetZeroSummit. Key outcomes: https://t.co/PUHxcKz264 — UN Climate Change (@UNFCCC) April 1, 2021

«Masdar сегодня поддерживает общины более чем в 30 странах. Мы с нетерпением ожидаем расширения нашего глобального присутствия и обеспечения более устойчивого будущего для всех», — заявил исполнительный директор компании Мухаммад Джамиль ар-Рамхи.

Рассчитанная на пятилетний срок новая стратегия компании предполагает, что Masdar удвоит мощности своих проектов в Центральной и Юго-Восточной Азии, а также в Израиле.

Сотрудничество с другими странами позволяет усовершенствовать используемые компанией технологии из области «чистой» энергетики, а также оценить продуктивность их использования. Партнеры компании становятся своего рода «полигоном» для новинок отрасли, а оценка этой работы позволит Абу-Даби выбрать наиболее выигрышную стратегию в пределах ОАЭ.

Востребованность технологий возобновляемой энергетики делает компанию Masdar стратегическим ресурсом для Объединенных Арабских Эмиратов. Курс на инвестиционную активность позволяет использовать мировые проблемы для распространения глобального влияния ОАЭ. Столичная компания из Эмиратов распускает «паутину» на всемирном рынке, усиливая свое присутствие по всем континентам.