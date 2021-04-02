Россия выбрала выигрышную тактику защиты СП-2 от провокаций Польши на море

Согласно отчету компании Nord Stream 2 AG, оператора постройки и эксплуатации «Северного потока — 2», на 31 марта было уложено 2339 из 2460 км общей протяженности газопровода — то есть 95% его длины. По двум веткам осталось уложить около 120 км труб, на что потребуются 2-3 месяца.

Таким образом, «СП-2» практически достроен, несмотря на весь массив американских санкций и ограничений Евросоюза. Поэтому, исчерпав все юридические зацепки, некоторые западные страны, и прежде всего те, кому новый российский газопровод не принесет никаких дивидендов, решили перейти к фактическому пиратству против задействованных в проекте судов.

Впрочем, например, провокации Польши, подстрекаемой Соединенными Штатами, направлены не столько на то, чтобы как-то повредить «трубу» или российские суда, сколько на поспешный и чрезмерный силовой ответ России, который экспонировал бы нашу страну как «агрессора». К счастью, Москва выбрала выигрышную тактику защиты строительства «СП-2», не прибегая к использованию кораблей своего ВМФ, отмечает обозреватель ФАН.

Ставка на собственные силы

Напомним предысторию вопроса. Изначально прокладкой труб «СП-2» занималась швейцарская компания «Allseas», чьи суда Pioneering Spirit и Solitaire успели уложить около 2300 км труб морской части газопровода. Но 23 декабря 2019 года, после санкций США в отношении проекта, компания вывела из Балтийского моря свои суда, объявив, что не желает рисковать.

Поскольку морские трубоукладчики и их услуги — «штучный» товар на мировом рынке, «Газпрому» пришлось предпринять множество усилий, чтобы заменить выпавших из проекта швейцарцев.

Обращаться к их конкурентам не было смысла — скорее всего, они отказались бы от выполнения работ по тем же причинам, сославшись на санкции США. В такой ситуации российской компании пришлось рассчитывать только на свои трубоукладчики — несамоходную баржу «Фортуна», которая до этого была лишь «на подхвате» у швейцарских судов, и на собственный трубоукладчик «Академик Черский», которого пришлось экстренно перебрасывать с Дальнего Востока.

Ставка России на собственные силы оказалась в итоге выигрышной. Последующие санкции Вашингтона предсказуемо били мимо российских судов, которые никогда не искали выгодных контрактов где-нибудь в Мексиканском заливе или возле берегов Аляски. При этом и «Фортуна», и «Черский» имели достаточный опыт работы на российских газопроводах — поэтому уже в феврале 2021 года они приступили к достройке «СП-2».

Провокации Запада нарастают

С начала работ, стартовавших 6 февраля 2021 года, баржа «Фортуна», несмотря на свое медленное и в чем-то даже неуклюжее якорное позиционирование, уже прошла 44 км по трассе газопровода. 31 марта к ней присоединился «Черский», у которого есть более точная и быстрая система динамического позиционирования. «Черский» должен уложить в датских и немецких водах самый протяженный участок по второй нитке газопровода, составляющий 85 км. При благоприятных погодных раскладах окончание работ обоих судов может произойти практически одновременно, в конце мая 2021 года.

Судя по всему, в такой проигрышной для противников России ситуации, когда санкции против «Фортуны» и «Черского» просто не работают, а газопровод — буквально «на выходе», Запад идет на грубые и опасные провокации — часто на грани морского пиратства.

Так, 22 февраля 2021 года в охранную зону работ «Фортуны» вошло польское рыболовное судно SWI-106. Неоднократные попытки установить с ним радиосвязь успехом не увенчались. Тогда судно снабжения «Владислав Стрижев» пошло курсом оттеснения на SWI-106, принудив поляков произвести навал на самого «Стрижева» — и тем самым уйти от трубоукладчика. Стоит подчеркнуть, что лишь решительные действия судна снабжения позволили избежать удара по «Фортуне», что могло не только нарушить точность укладки труб, но и привести к аварийной ситуации.

Проявляли интерес к «Фортуне» и зарубежные военные корабли. 28 марта в охранной зоне трубоукладчика на удалении менее одной морской мили появилась неопознанная подводная лодка в надводном положении. Учитывая особенность вышеупомянутой системы позиционирования «Фортуны», при которой якорные линии судна идут во все стороны на расстояние более одной мили, это означало, что неопознанная подлодка совершала опасные маневры всплытия вблизи якорных цепей, проверяя на прочность безопасность трубоукладчика и напрямую угрожая работе судна.

Уже н следующий день, 29 марта, вокруг «Фортуны» выполнял маневры боевой корабль польских ВМС с тактическим номером 823. В столь опасной ситуации судно обеспечения «Спасатель Карев» приняло решение идти параллельным курсом, сопровождая военный корабль и не давая ему возможность войти в зону безопасности.

Кроме того, возле района работ «Фортуны» постоянно фиксируются военные корабли иностранных государств, а польский противолодочный самолет PZL-Mielec М-28В1 Rbi регулярно совершает облеты зоны работ на небольшой высоте и на близком расстоянии от трубоукладчика.

Польша в роли мелкого хулигана

Такие действия Польши и других западных стран, по сути, говорят об их полном бессилии в попытке остановить строительство «СП-2». Действительно, политика противодействия России терпит банкротство: постройка газопровода идет пусть и медленнее, чем хотелось бы, но столь же неотвратимо.

В этой ситуации наблюдаемые провокации с использованием военно-морских сил и, что наиболее цинично, гражданских судов, выглядят как последняя попытка остановить проект. Если бы экипажи «Владислава Стрижева» и «Спасателя Карева» действовали менее профессионально, мы уже услышали бы шквал голословных обвинений в том, что «русские агрессивно и неадекватно себя ведут». Теперь же в негативном свете предстают уже сами военные корабли, самолеты и гражданские суда Польши, позволившие себе неоднократные нарушения принципов добросовестного судоходства и поведения на море. Все это Варшава больше не сможет объяснить «случайными» навигационными ошибками.

Надо понимать, что эскалация напряженности вокруг «Фортуны» и «Черского» — это именно то, чего добивается противоположная сторона. Конечно, у России есть штатные средства противодействия, способные отрезвить провокаторов, если те вдруг пойдут на захват заложников или теракт на трубоукладчиках. Однако поспешное применение военной силы в нынешних, пока еще весьма «травоядных» условиях может оказаться чрезмерным, и это тоже надо иметь в виду. Проще говоря, задействование избыточной силы со стороны России — и есть конечная цель провокаций Польши и подстрекающих ее США, и покупаться на это не надо.

Поэтому пожелаем экипажам «Фортуны», «Академика Черского» и других российских судов мужества, выдержки и самообладания. Последний километр газопровода уже совсем скоро.

Эксперт: А ведь Варшава могла бы зарабатывать!

За комментарием ФАН обратился к генеральному директору «Института национальной энергетики» Сергею Правосудову.

«Действия польских военных можно вполне логично объяснить: в Польше рассказы о «русской угрозе» стали практически константой. Не проходит недели, чтобы в варшавской прессе не вышла статья с портретом Путина, а раз в месяц — с портретом Сталина, которые якобы отвечают за все польские беды и неудачи», — говорит эксперт.

Особенно же раздражает Варшаву то, что в нашей стране отношение к Польше или нейтральное, или более того — благожелательное, продолжает Правосудов:

«Поляки недоумевают, а некоторые даже бесятся: как же так, мы их так искренне ненавидим — а они нас даже не воспринимают всерьез?!»

В такой нездоровой атмосфере «СП-2» выглядит для Польши как бельмо в глазу: в непосредственной близости от этой страны идет российская мегастройка, а остановить ее нельзя никакими усилиями — даже с привлечением «большого брата» из-за океана, поясняет собеседник ФАН.

«Такая ущербная позиция властной машины Польши и побуждает спецслужбы и военных этой небольшой восточноевропейской страны действовать в опасном и провокационном ключе, — подчеркивает эксперт. — А ведь поляки вполне могли бы оставаться транзитной страной для России и Германии! Но политический выбор в пользу конфронтации стал причиной их фактического выпадения из ключевой транзитной цепочки».

Варшава действительно могла зарабатывать и процветать вместе с Берлином и Москвой, но предпочла прозябать под Вашингтоном — в компании Киева и других экономических неудачников, резюмировал Сергей Правосудов.