В США рассказали, как Пентагон превратит войну в «видеоигру» при помощи Microsoft

Вашингтон, 2 апреля. Пентагон заказал у Microsoft шлемы дополненной реальности, чтобы «прокачать» военнослужащих ВС США, пишет американский аналитик Джозеф Тревитик.

Сумма контракта на приобретение комплектов нашлемной системы дополненной реальности Integrated Visual Augmentation System (IVAS) для военных, подписанного оборонным ведомством Соединенных Штатов и IT-гигантом, составит приблизительно 22 миллиарда долларов, пишет Тревитик в статье для The Drive, эксклюзивный перевод которой представляет Федеральное агентство новостей. По его словам, подобные приборы, оснащенные огромным количеством различных датчиков, позволят выводить важную информацию прямо на линзы боевого шлема.

Подписанный сторонами договор предполагает поставку компанией Microsoft неуказанного количества систем IVAS Пентагону в течение пяти лет, уточнил эксперт. По его словам, американское оборонное ведомство может приобрести до 40 000 устройств. Тревитик привел слова представителей министерства, объяснивших, что подобный прибор обладает прибором ночного видения, тепловизором и прочими датчиками, информация от которых выводится на единый дисплей Heads Up. При помощи подобной системы планируют улучшить ситуационную осведомленность солдат и обеспечить им взаимодействие с информацией для принятия решений, ввиду чего солдаты ВС США получат преимущество над противником.

Система IVAS является военным вариантом разработки от Microsoft под названием HoloLens, которая впервые появилась еще в 2016 году, отметил автор материала. Первые адаптированные для нужд армии прототипы показали их низкую надежность ввиду того, что они не могли функционировать в дождливую погоду. Однако третий вариант, представленный в 2019 году, лишен подобного недостатка.

«Основной возможностью, которую предлагает IVAS, является его функционал дополненной реальности. Это означает, что на нашлемный дисплей можно проецировать дополнительные данные, такие как информация о карте и маршрутных точках, местоположении потенциальных сил противника или мирного населения и многое другое», — пишет Тревитик.

Разработка военного варианта HoloLens, тем не менее, вызвала противоречивую реакцию со стороны сотрудников Microsoft, которые в 2019 году обратились к руководству компании с требованием прекратить работы над IVAS из-за критики проекта, превращающего войну в «видеоигру» и повышающего «летальность» в ходе боевых действий, резюмировал аналитик.

Ранее представители российской Объединенной авиастроительной корпорации сообщили о тестировании отечественного шлема дополненной реальности, предназначенного для пилотов Су-57.