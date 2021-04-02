Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Судан
  /  Обновлено: 

Как Судан минимизирует потери от заполнения эфиопской плотины «Возрождение»

Как Судан минимизирует потери от заполнения эфиопской плотины «Возрождение»

Судан открыл дамбу Джебель-Аулия. Так правительство планирует снизить негативные последствия от заполнения Великой эфиопской плотины «Возрождение» (Хидасэ).

Министерство ирригации республики заранее призвало граждан принять меры предосторожности, «чтобы сохранить свою жизнь и имущество, когда начнется опорожнение водохранилища». Событие запланировали на 1 апреля.

Международная редакция Федерального агентства новостей разобралась в истории создания и последствиях использования еще одной знаковой плотины в Восточной Африке.

Как Судан минимизирует потери от заполнения эфиопской плотины «Возрождение»

Создание дамбы

История плотины Джебель-Аулия берет начало в первой половине XX века, когда Судан являлся кондоминиумом Египта и Великобритании. В 1933 году британские власти решили возвести водохранилище для регулирования стока Нижнего Нила.

Его созданием занимались компания Pauling & Co. и известный инженер Джон Ватсон Гибсон. Окончание строительства пришлось на 1937 год. На тот момент новая дамба на Белом Ниле оказалась самой большой в мире.

Плотину возвели для обеспечения Египта водой во время засухи. Также она служила для орошения сельскохозяйственных угодий и предотвращения разливов реки.

Дамба находилась под контролем Каира до 1977 года. Даже после обретения Суданом независимости в 1956 году страна продолжала полноправно управлять водохранилищем.

Как Судан минимизирует потери от заполнения эфиопской плотины «Возрождение»

Суданский объект

Плотина полностью перешла под контроль Хартума только после окончания строительства Асуанского водохранилища на юге Египта. После возведения сооружения, содержащего в себе в 40 раз больше воды, Джебель-Аулия перестала приносить выгоду Каиру.

Гидроэлектростанцией дамба стала только в следующем тысячелетии. В 2003 году завершился проект модернизации объекта, производственная мощность которого составила 30 мегаватт.

С годами в Судане увеличивалось количество плотин и использование Джебель-Аулии становилось неактуальным. Еще в 2012 году правительство республики планировало опорожнить водохранилище и использовать его для других целей.

Однако от этой идеи отказались, так как сооружение помогало контролировать потоки Нила и облегчало работу дамбы Мероэ, возведенной в 2010-м. Также оно поддерживало электротехническое производство.

Как Судан минимизирует потери от заполнения эфиопской плотины «Возрождение»

Эфиопское «Возрождение»

Несмотря на большое количество эффективных резервуаров, Судан и соседний Египет могут в скором времени столкнуться с дефицитом воды. Эфиопия собирается заполнить одну из крупнейших плотин на континенте — «Возрождение». Ее мощность составляет 6,45 ГВт, а площадь превышает 1500 квадратных километров.

Если Аддис-Абеба наполнит дамбу за три года, то Каир потеряет 27 миллиардов кубометров воды и 67% всех сельскохозяйственных угодий. Хартум также станет жертвой засухи и усиления экономического кризиса. При этом постепенная эксплуатация Хидасэ в течение 21 года нанесет минимальный ущерб соседним странам.

Как Судан минимизирует потери от заполнения эфиопской плотины «Возрождение»

В связи с этим Египет и Судан призывают Эфиопию заключить соглашение по использованию плотины и соблюдать международные конвенции. Для этого государства просят вмешаться в конфликт США, ООН, Евросоюз и Африканский союз.

Цель суданской дамбы

Аддис-Абеба не намерена идти на уступки и считает, что четырехстороннее посредничество лишь навредит правам и суверенитету государства. Республика планирует заполнить дамбу в одностороннем порядке.

В связи с этим Хартум принимает меры, чтобы обезопасить себя от угрозы засухи. Специалисты рассчитали все возможные сценарии несанкционированной эксплуатации «Возрождения».

В итоге заместитель суданского министра ирригации Дулбайт Абдель Рахман заявил, что открытие Джебель-Аулии минимизирует возникновение потерь в случае одностороннего заполнения эфиопской дамбы.

«Это сделано для уменьшения ожидаемых негативных последствий и включает в себя модификации систем опорожнения и наполнения водохранилищ», — резюмировал политик.

Новости партнеров