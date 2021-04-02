Как Судан минимизирует потери от заполнения эфиопской плотины «Возрождение»

Судан открыл дамбу Джебель-Аулия. Так правительство планирует снизить негативные последствия от заполнения Великой эфиопской плотины «Возрождение» (Хидасэ).

Министерство ирригации республики заранее призвало граждан принять меры предосторожности, «чтобы сохранить свою жизнь и имущество, когда начнется опорожнение водохранилища». Событие запланировали на 1 апреля.

Международная редакция Федерального агентства новостей разобралась в истории создания и последствиях использования еще одной знаковой плотины в Восточной Африке.

Создание дамбы

История плотины Джебель-Аулия берет начало в первой половине XX века, когда Судан являлся кондоминиумом Египта и Великобритании. В 1933 году британские власти решили возвести водохранилище для регулирования стока Нижнего Нила.

Его созданием занимались компания Pauling & Co. и известный инженер Джон Ватсон Гибсон. Окончание строительства пришлось на 1937 год. На тот момент новая дамба на Белом Ниле оказалась самой большой в мире.

Плотину возвели для обеспечения Египта водой во время засухи. Также она служила для орошения сельскохозяйственных угодий и предотвращения разливов реки.

Дамба находилась под контролем Каира до 1977 года. Даже после обретения Суданом независимости в 1956 году страна продолжала полноправно управлять водохранилищем.

Суданский объект

Плотина полностью перешла под контроль Хартума только после окончания строительства Асуанского водохранилища на юге Египта. После возведения сооружения, содержащего в себе в 40 раз больше воды, Джебель-Аулия перестала приносить выгоду Каиру.

Гидроэлектростанцией дамба стала только в следующем тысячелетии. В 2003 году завершился проект модернизации объекта, производственная мощность которого составила 30 мегаватт.

С годами в Судане увеличивалось количество плотин и использование Джебель-Аулии становилось неактуальным. Еще в 2012 году правительство республики планировало опорожнить водохранилище и использовать его для других целей.

Однако от этой идеи отказались, так как сооружение помогало контролировать потоки Нила и облегчало работу дамбы Мероэ, возведенной в 2010-м. Также оно поддерживало электротехническое производство.

Эфиопское «Возрождение»

Несмотря на большое количество эффективных резервуаров, Судан и соседний Египет могут в скором времени столкнуться с дефицитом воды. Эфиопия собирается заполнить одну из крупнейших плотин на континенте — «Возрождение». Ее мощность составляет 6,45 ГВт, а площадь превышает 1500 квадратных километров.

Если Аддис-Абеба наполнит дамбу за три года, то Каир потеряет 27 миллиардов кубометров воды и 67% всех сельскохозяйственных угодий. Хартум также станет жертвой засухи и усиления экономического кризиса. При этом постепенная эксплуатация Хидасэ в течение 21 года нанесет минимальный ущерб соседним странам.

В связи с этим Египет и Судан призывают Эфиопию заключить соглашение по использованию плотины и соблюдать международные конвенции. Для этого государства просят вмешаться в конфликт США, ООН, Евросоюз и Африканский союз.

Цель суданской дамбы

Аддис-Абеба не намерена идти на уступки и считает, что четырехстороннее посредничество лишь навредит правам и суверенитету государства. Республика планирует заполнить дамбу в одностороннем порядке.

В связи с этим Хартум принимает меры, чтобы обезопасить себя от угрозы засухи. Специалисты рассчитали все возможные сценарии несанкционированной эксплуатации «Возрождения».

В итоге заместитель суданского министра ирригации Дулбайт Абдель Рахман заявил, что открытие Джебель-Аулии минимизирует возникновение потерь в случае одностороннего заполнения эфиопской дамбы.