Контрабандисты сбросили двух детей со стены на границе Мексики и США

Нью-Мексико, 2 апреля. В Сети появились кадры, на которых контрабандисты сбрасывают двух маленьких девочек со стены высотой 14 футов (4,4 метра), которая разделяет американо-мексиканскую границу в штате Нью-Мексико. Несовершеннолетние беженки направлялись в Соединенные Штаты из Эквадора, сообщили в Пограничной охране США.

«Контрабандисты под покровом ночи преодолели 14-футовый барьер и безжалостно сбросили двух маленьких детей посреди пустыни в Нью-Мексико. Девочек оставили за много миль от ближайшего дома. Спасибо агентам за спасение этих детей», — написала начальник Пограничной охраны сектора Эль-Пасо Глория Чавес.

Smugglers, under cover of night, scaled a 14 ft. border barrier and cruelly dropped 2 young children in the middle of the New Mexico desert. The girls, ages 3 & 5, were left miles from the nearest residence. Thank you STN Agents for rescuing these children! @CBP @CBPWestTexas pic.twitter.com/U91y2g8Lk1 — Gloria I. Chavez (@USBPChiefEPT) March 31, 2021

На видео, опубликованном американскими пограничниками, неизвестные залезают на стену, разделяющую границу Мексики и США, и сбрасывают двух несовершеннолетних детей. Позже спецслужбы задержали девочек. Младшей оказалось три года, старшей — пять. Детей доставили в больницу для осмотра и их жизни ничего не угрожает, заверили пограничники. В настоящее время они находятся в пункте временного содержания в районе Санта-Терезо.

МИД Эквадора назвал поступок контрабандистов «бесчеловечным», и заявил, что оказывает содействие в защите и обеспечении детей.

«Министерство иностранных дел осуждает эти бесчеловечные действия тех, кто совершает незаконную торговлю мигрантами, и призывает семьи не подвергать себя и своих детей опасности», — говорится в сообщении ведомства.

COMUNICADO OFICIAL | En atención al execrable abandono de dos niñas ecuatorianas en la frontera entre EE.UU. y México, @CancilleriaEc, a través de @CECUHOUSTON, se encuentra prestando todo su contigente para precautelar el bienestar de las menores.➡️ https://t.co/Nv9FLLtk2H pic.twitter.com/pk7flff4xG — Cancillería Ecuador (@CancilleriaEc) April 1, 2021

Южная граница США в настоящее время переживает серьезный гуманитарный кризис, связанный с наплывом беженцев из Мексики, Гватемалы и Гондураса. За февраль 2021 года были задержаны более 100 тыс. человек. Это рекордное количество с июля 2019 года. Более 14 тыс. несовершеннолетних в настоящее время находятся в специальных центрах временного содержания на границе. Из-за большого количества детей приюты не справляются — дети жалуются на нехватку воды и спальных мест.

Рост миграционных потоков напрямую связан с тем, что действующий президент Джо Байден аннулировал меры против нелегального переселения, принятые Дональдом Трампом. Позже американский лидер и высшие чиновники, занимающиеся вопросами миграции, призвали беженцев из государств Центральной Америки «не приближаться к границам США» Решение Байдена не депортировать несовершеннолетних мигрантов привело к росту числа детей-беженцев, которые самостоятельно переходят границу и остаются на американской территории.