Контрабандисты сбросили двух детей со стены на границе Мексики и США

Нью-Мексико, 2 апреля. В Сети появились кадры, на которых контрабандисты сбрасывают двух маленьких девочек со стены высотой 14 футов (4,4 метра), которая разделяет американо-мексиканскую границу в штате Нью-Мексико. Несовершеннолетние беженки направлялись в Соединенные Штаты из Эквадора, сообщили в Пограничной охране США.

Smugglers, under cover of night, scaled a 14 ft. border barrier and cruelly dropped 2 young children in the middle of the New Mexico desert. The girls, ages 3 & 5, were left miles from the nearest residence. Thank you STN Agents for rescuing these children! @CBP @CBPWestTexas pic.twitter.com/U91y2g8Lk1