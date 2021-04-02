«Как-то в сумерки Тифлиса»: Альгис Микульскис о причине приключений Познера в Грузии

«Тбилисский инцидент» со знаменитым телеведущим и журналистом Владимиром Познером к настоящему моменту можно считать исчерпанным. Мэтр и его друзья вернулись в Москву, а грузинская оппозиция продолжает протесты на внутриполитической почве. Но миф о легендарном гостеприимстве в очередной раз изрядно потускнел.

Специальный корреспондент ФАН Альгис Микульскис в своей авторской колонке рассуждает о том, почему россиянам сегодня не стоит спешить к тифлисскому застолью.

Откуда взялось убеждение, что в Грузии живут сплошь «последние романтики Кавказа» — я примерно представляю. Оно взялось из СССР… Томные песни Нани Брегвадзе, «Золотое руно», кухня, «Ларису Ивановну хочу» — эти и множество прочих маркеров придавали образу Грузинской Советской Социалистической Республики оттенок этакой великодушной, щедрой «провинции у моря»… Стереотип этот оказался настолько прочным, что…

Стоп! Я же не склонен думать, что пятикратный лауреат премии «ТЭФИ», убеленный телевизионными сединами корифей, чье имя давно уже стало одним из символов отечественной журналистики, оказался наивным простачком, пошедшим на поводу у воспоминаний молодости! Да и быть потребителем современного грузинского рекламного продукта ему, вроде как, тоже не по чину.

В общем, ни укорять, ни поощрять Познера за его попытку отпраздновать день рождения именно в Тбилиси я не буду. Конечно, я буду немножко удивляться тому, что, зная об отношении к себе части грузинского общества, вызванном высказываниями о принадлежности Абхазии, Владимир Владимирович все же отправился на берега Куры, но — по большому счету — не мое дело, куда он отправился. Мое дело — рассказать о причинах, по которым туда не стоит отправляться остальным жителям России.

Итак, небольшой исторический экскурс.

Русофобия в Грузии — явление, родившееся не сегодня. Сразу после распада СССР в республику выстроилась целая очередь из различных американских «доброхотов», вооруженных комплиментарными речами и щедрыми посулами, обращенными к национальным элитам. За свое «особое» отношение эмиссары просили немного — всего лишь пересмотра в свою пользу отношений с Россией. И элиты пошли на эту сделку с легкостью — «осел, груженый золотом», понимаете ли! Остальную часть общества добили СМИ и интернет.

К августу 2008 года страна была готова убивать и начала операцию «Чистое поле» в Южной Осетии. Начала с нападения на посты российских миротворцев. Что было дальше, вы знаете: «Недолго продолжался бой, бежали робкие грузины!» Бежали, разумеется, к так и не помогшим им в боях американцам, с которыми уже в 2009-м заключили некую «Хартию о стратегическом партнерстве».

Сменивший на президентском посту Михаила Саакашвили новый лидер — Георгий Маргвелашвили — риторику не сменил и весной 2015 года назвал Россию «главной угрозой для безопасности государств Южного Кавказа и Черноморского побережья». Народ не возражал, народ смотрел телевизор, читал газеты и дружил с Украиной. Благодушно настроенная Москва даже тогда не отменила рейсы в Тбилиси и обратно — самолеты продолжали возить туристов…

Авиасообщение прекратилось только летом 2019-го — после яростного антироссийского митинга, вызванного выступлением на Межпарламентской ассамблее православия депутата Государственной думы Сергея Гаврилова. Негодующие русофобы тогда едва не взяли штурмом здание парламента, а их стычки с полицией закончились двумя с половиной сотнями раненых.

Как вы думаете, кого обвинили в «расколе грузинского общества»? Ставшая к тому моменту президентом Саломе Зурабишвили была однозначна во мнении:

«Россия — наш враг и оккупант! Управляемая ею пятая колонна может оказаться сегодня более опасной, чем открытая агрессия!»

Надо ли говорить о том, что главу государства горячо поддержали премьер-министр Мамука Бахтадзе и спикер парламента Ираклий Кобахидзе!..

И так далее и тому подобное. Глупо было бы думать, что к сегодняшнему дню положение вещей в закавказской республике изменилось. И, поверьте, будет еще хуже, если в результате нынешних политических сражений власть все-таки перейдет в руки «Единого национального движения» во главе со своим основателем Михаилом Саакашвили. Ведь сомнений в том, что случившееся с Владимиром Познером — дело рук сторонников именно этого любителя позавтракать предметами гардероба, нет уже никаких. Особенно в свете его последних высказываний по теме:

«Вчера грузинская молодежь с позором выгнала Владимира Познера из Тбилиси, куда он приехал праздновать свое 87-летие. Познер был тем старым КГБ-шником, который во время нападения России на Грузию говорил, что это, наоборот, Грузия — агрессор, и было 2000 погибших в результате грузинских артиллерийских обстрелов. Все, что впоследствии оказалось полной ложью».

Комментарии, думаю, излишни. Но вот не оставляет меня чувство, что все эти доводы — бесполезны. Особенно для представителей так называемой «либеральной творческой интеллигенции». Все равно будут ездить! А питерский издатель и литератор Андрей Мартьянов, например, вообще считает, что количество почитателей грузинской «экзотики» уже не изменится.

«На тему закавказского туризма мимоходом отмечу лишь одно: категория любителей «этих чудесных тбилисских двориков» и «удивительной грузинской (на самом деле — турецкой) кухни» — есть величина абсолютно постоянная. Ездили и будут ездить, хоть им десять колов на голове теши, поскольку «простой народ к нам очень хорошо относится». Вот особенно сентенции про «простой народ» чувство тошноты вызывают. Впрочем, пусть их — пока не нарвутся на отдельных представителей «простого народа». Не-не-не, туда — ни ногой, никогда, ни за какие деньги. Просто из соображений гигиены».

А ведь и правда — пусть их… Есть хорошая русская пословица — пока гром не грянет, мужик не перекрестится! Мне ее на себе проверять не хочется, а любители «тбилисских двориков» — кто ж им запретит?

P. S. А Владимира Владимировича Познера, несмотря на мое сложное к нему отношение, я поздравляю с днем рождения, желаю всего наилучшего и отсутствия подобных неприятных происшествий в будущем!