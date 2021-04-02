Черноморский флот РФ проводит плановую проверку боеспособности сил у берегов Крыма

Севастополь, 2 апреля. Черноморский флот РФ провел плановую контрольную проверку боеспособности сил у берегов Крымского полуострова и в Краснодарском крае.

Мероприятие проходит согласно плану и в рамках контрольной проверки за зимний период обучения. Руководство поручено командующему ЧФ вице-адмиралу Игорю Осипову, как сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота в Севастополе.

В рамках проверки командование оценит организацию и слаженность подразделений, уровень подготовки и дисциплины. Сухопутные войска, авиация и ПВО отрепетируют наступление и оборону.

В марте два фрегата ЧФ провели учения по уничтожению отряда условного противника в море и по противодействию беспилотникам. В маневрах приняли участия фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен», их экипажи на морском полигоне отточили умения по выявлению беспилотников. По легенде учений, дрон посадили на палубу корабля «противника», после чего командование поставило перед экипажами экстренно проследовать в район и предотвратить новые полеты беспилотников.

В Крыму и Севастополе тем временем продолжается подготовка к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Черноморский флот также примет в нем участие.