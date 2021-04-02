Администрация Екатеринбурга эвакуирована после сообщения о заложенной бомбе

Екатеринбург, 2 апреля. Сотрудники полиции и МЧС оперативно стянуты к зданию администрации города. Все люди из здания были эвакуированы.

Экстренная мера была принята после получения сигнала о минировании здания органа власти. Сейчас все сотрудники временно находятся на улице, внутри организации работают представители экстренных служб. Сообщений об обнаружении опасных для жизни предметов не поступало.

Волна телефонного терроризма прокатилась по Люберцам. Злоумышленник утверждал, что в 33 образовательных учреждениях якобы установлены бомбы с таймером, сообщал ФАН.