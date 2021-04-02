Захарова озвучила позицию России по осквернению памятника Грибоедову в Тбилиси

Москва, 2 апреля. Россия считает осквернение памятника Александру Грибоедову в Тбилиси попыткой осложнить отношения между странами. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, осквернение монумента Грибоедову и провокацию в отношении российского журналиста Владимира Познера можно рассматривать как звенья одной цепи. Экстремистские силы в Грузии таким способом попытались обострить отношения между Тбилиси и Москвой, отметила Захарова.

Ранее в Грузии прошли протесты, во время которых митингующие осквернили памятник знаменитому русскому писателю Грибоедову. Также протестующие выразили недовольство из-за высказываний Познера о Южной Осетии и Абхазии, после чего журналисту пришлось покинуть Тбилиси раньше срока.