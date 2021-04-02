Продажи АвтоВАЗ выросли в России на 5,4% с начала года

Москва, 2 апреля. АвтоВАЗ в первом квартале 2021 года увеличил продажи автомобилей Lada в России на 5,4%, сообщила пресс-служба компании.

Вице-президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗ Оливье Морне отметил, что руководство компании удовлетворено результатами первых трех месяцев года. АвтоВАЗ произвел успешный запуск двух новых моделей Lada Niva Travel и Lada Largus, уточнил менеджер. По его словам, обе модели отличаются своей чрезвычайно лояльной аудиторией. Цель компании состояла в том, чтобы, улучшив машины, сохранить их доступность.

Цены на автомобили Lada в стандартной комплектации в марте в среднем выросли на 2%. В этом году автопроизводитель уже повышал стоимость своих машин. В январе цены на Lada в среднем увеличились на 2%.

Автоэксперты ранее рассказали об основных особенностях обновленной Lada Largus. В России эту машину никогда не считали эталоном красоты, но ценили за универсальность. Главными достоинствами Largus остаются ее доступность и функциональность.