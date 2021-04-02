Ирак увеличил экспорт нефти в марте

Багдад, 2 апреля. Министерство нефти Ирака 1 апреля обнародовало предварительные статистические данные экспорта нефти за март — он увеличился на 8,4 миллиона баррелей в сравнении с предыдущим месяцем.

Согласно отчету государственной компании State Oil Marketing Organization (SOMO), объём экспорта нефти в марте превысил 91 миллион баррелей, что принесло выручку в размере 5,78 млрд долларов. Министерство подчеркнуло, что при этом общий объём экспорта с месторождений центрального и южного Ирака превысил 88 миллионов баррелей. Среднесуточный экспорт, согласно отчёту, составил 2,95 миллиона баррелей, при средней цене за баррель 63,32 доллара США.

Тем не менее, экономическое положение страны остается нестабильным, а политическая ситуация — напряженной, что во многом обусловлено безуспешной борьбой иракских властей со сторонниками независимости в иракском Курдистане и деятельностью «спящих ячеек» запрещенной в России организации «Исламское государство»1. Также ситуация усугубляется распространением в стране коронавирусной инфекции.

1 Организация запрещена на территории РФ.