В Генштабе ВС Белоруссии сообщили о пересмотре военной доктрины Союзного государства

Минск, 2 апреля. Россия и Белоруссия намерены укрепить стратегическое сотрудничество в рамках новой военной доктрины.

Об этом заявил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии Павел Муравейко, его цитирует РИА Новости.

«Буквально недавно кардинально пересмотрен документ, составляющий базис согласованной военной политики, — военная доктрина Союзного государства», — сообщил Муравейко.

По словам генерала, новую доктрину предстоит утвердить лидерам России и Белоруссии в ходе заседания Высшего государственного совета.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о беспрецедентном давлении Запада на обе союзные страны.