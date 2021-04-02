В Генштабе ВС Белоруссии сообщили о пересмотре военной доктрины Союзного государства

Минск, 2 апреля. Россия и Белоруссия намерены укрепить стратегическое сотрудничество в рамках новой военной доктрины.
Об этом заявил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии Павел Муравейко, его цитирует РИА Новости.
«Буквально недавно кардинально пересмотрен документ, составляющий базис согласованной военной политики, — военная доктрина Союзного государства», — сообщил Муравейко.
По словам генерала, новую доктрину предстоит утвердить лидерам России и Белоруссии в ходе заседания Высшего государственного совета.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о беспрецедентном давлении Запада на обе союзные страны.