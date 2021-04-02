Киевский политолог Бортник объяснил, за что Европа «забанила» Зеленского

Киев, 2 апреля. Украина демонстрирует неспособность справляться со взятыми на себя обязательствами, и за это ее исключили из нормандских переговоров, заявил киевский политолог Руслан Бортник.

В эфире информационного портала «Знай 24» ведущая Виктория Панченко спросила директора Украинского института анализа и менеджмента политики Бортника, за что страны Запада «забанили» Украину и не хотят контактировать с президентом Незалежной Владимиром Зеленским. Политолог отказался использовать слово «забанили», потому что оно бы «характеризовало Украину как страну-изгоя», но все же назвал причины затянувшегося политического «игнора» со стороны Запада в адрес Киева.

«Мы «в ауте» этих процессов. Это значит, что от нас ничего не зависит. Мы страшно независимы — от нас ничего не зависит. Руководство Украины демонстрирует неспособность выполнять взятые на себя обязательства, будь то встреча «нормандской четверки» в Париже в 2019 году или обещание, данное нашим западным партнерам в части реформ судебной системы, антикоррупционных реформ, реформ Нацбанка», — разводит руками эксперт.

Ученый обратил внимание зрителей, что исключение Украины из «нормандского формата» не разовая акция, а результат последовательного игнорирования Брюсселем политического истеблишмента официального Киева. Страны Запада дают украинцам сигнал, что не собираются вести дела с текущим политическим руководством страны.

«Поскольку мы вот такие, все больше процессов, начиная с 2016 года идет мимо наших властей, мимо Украины. Западные страны демонстрируют все больше и больше «игнора» в отношении украинского политического руководства», — заявил Бортник.

Ранее Федеральное агентство новостей приводило высказывание украинского журналиста и политического обозревателя Владимира Кацмана. Кацман разделяет риторику Бортника и согласен, что исключение Украины из «нормандской четверки» — результат неспособности команды Зеленского выполнять взятые на себя обязательства по урегулированию политического кризиса в стране.