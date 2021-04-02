Бдительный первоклассник помог задержать грабителя в Забайкалье

Чита, 2 апреля. Семилетний житель села Явленка Нерчинско-Заводского района по пути в школу обратил внимание на подозрительного мужчину. Позже этот факт помог полиции раскрыть преступление.

Странный забайкалец оказался вором. Он направлялся домой из только что ограбленного здания. Мужчине удалось украсть зарядное устройство от аккумулятора и шлифовальную машинку. Злоумышленник признался, что обменял свои «трофеи» на алкоголь.

Сообщение о краже поступило в полицию от хозяйки квартиры. Правоохранители опросили свидетелей, в том числе школьника, который описал внешность подозреваемого и навел сотрудников на след преступника. Теперь задержанному грозит до шести лет колонии за кражу с проникновением.

Сотрудник Росгвардии заступился за незрячего пожилого мужчину, которого избивали в одном из дворов Владивостока, сообщал ФАН.