Найдено объяснение высокому риску смерти при коронавирусе у полных людей

Москва, 2 апреля. Люди с лишним весом рискуют столкнуться с негативным течением коронавируса. Полнота повышает и вероятность летального исхода при COVID-19.

Об этом заявила врач-кардиолог, доктор медицинских наук, заведующая лабораторией персонализированной медицины Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН Галина Лифшиц. Ряд исследований указывает, что наличие артериальной гипертонии увеличивает риск неблагоприятного течения коронавируса примерно на 6,5%, сахарного диабета — на 7,5%, сердечно-сосудистые заболевания — на 10% и более.

«У людей с высоким стоянием диафрагмы из-за абдоминального ожирения нарушается экскурсия легких. Само по себе это делает пациентов более уязвимыми перед развитием вирусных пневмоний, в том числе при COVID-19», — отметил Галина Лифшиц в интервью для «Российской газеты».

То, что коронавирус может негативно влиять на развитие инфекций, выяснилось еще в 2010-м, когда активизировался вирус N1H1. Такая проблема становится актуальнее с каждым днем, так как увеличивается количество полных людей. В Европе и России их насчитывается более 50%, уточнила Галина Лифшиц.

Чтобы привести себя в форму после длительной изоляции, необязательно садиться на диету. Достаточно вернуться к привычному ритму жизни, не забывать о физической активности и правильно питаться, посоветовала главный диетолог московского департамента здравоохранения Антонина Стародубова.