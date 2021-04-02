Диктор Анна Шатилова раскритиковала поведение Лободы на шоу «Голос.Дети»

Москва, 2 апреля. Известный диктор советского телевидения Анна Шатилова раскритиковала певицу Светлану Лободу, которая является наставницей телепроекта «Голос.Дети».

Звезда телевидения с большим удовольствием наблюдает за юными талантами, которые делают свои первые шаги на пути к славе. Среди наставников у Шатиловой есть свои фавориты, а также те, кто ей вовсе не нравится.

С критикой диктор обрушилась на Лободу, которая предпочитает соблазнительные наряды для съемок детского «Голоса». Она приходила на шоу в костюме с экстремально глубоким декольте.

«Светлана Лобода, видимо, не понимает, куда она пришла, о ком будет говорить и с кем в таком виде. Ну можно разве оголенной садиться в эфир?» — недоумевает артистка.

Телеведущая добавила, что ей интересно наблюдать за рэпером Егором Кридом. Она считает его достойным артистом, занявшим кресло наставника детского телепроекта.

«Молодец парнишка!» — похвалила Шатилова Крида на YouTube-шоу «Стрелец-молодец».

В последнее время вокруг шоу «Голос.Дети» собирается множество скандальных историй. Недавно поступок Басты и Лободы в эфире телешоу возмутил пользователей Сети.