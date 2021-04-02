Возможный преемник Лукашенко признался в отсутствии президентских амбиций

Минск, 2 апреля. Помощник президента Белоруссии в Гродненской области Юрий Караев, которого Александр Лукашенко назвал возможным преемником, рассказал о своих политических перспективах.

Белорусский лидер 19 марта заявил о наличии новых кандидатов на президентские выборы. По его словам, новым главой государства может стать губернатор Гродненской области Владимир Караник или Юрий Караев.

«Конечно же нет», — заявил Караев журналистам, отвечая на вопросы о президентских амбициях.

Ранее Александр Лукашенко рассказал о беспрецедентном внешнем давлении на Россию и Белоруссию.