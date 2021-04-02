Песков заявил об отсутствии побочных эффектов у Путина после вакцинации

Москва, 2 апреля. Какие-либо побочные эффекты после вакцинации от коронавируса у лидера РФ Владимира Путина отсутствуют. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Главе российского государства ввели первую дозу препарата от COVID-10 десять дней назад. Какой именно вакциной привился Владимир Путин, не уточняется. Процедура прошла без участия журналистов. В ближайшее время Владимиру Путину введут вторую часть вакцины.

Свое решение привиться без представителей СМИ президент РФ объяснил тем, что «обезьянничать» необязательно. Если кто-то захочет в этом процессе что-то сфальсифицировать, сделать это не сложно. Ведь на камеры можно показать, например, укол витамина, а не препарата, уточнил Владимир Путин. Президент РФ считает вакцинацию добровольным делом.