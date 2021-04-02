ФАН публикует видео появления Резника в СК по делу о наркотиках

Депутат петербургского Законодательного собрания Максим Резник находится на допросе в Следственном комитете по делу о наркотиках. Об этом сообщил корреспондент ФАН.

Ранее, 31 марта, возле здания ЗакСа сотрудники правоохранительных органов вручили депутату документ с датой и временем визита. Парламентария попросили расписаться для подтверждения получения повестки.

Напомним, ранее Максим Резник был обнаружен сотрудниками полиции в студии своего родственника, которую использовали как нарколабораторию. Избежать задержания Резнику удалось с помощью депутатской неприкосновенности. Тогда был задержан его дальний родственник — художник Иван Дорофеев. Он отказался после задержания сдать биоматериал на содержание наркотиков в крови, сославшись на хронические заболевания.

Позже депутат петербургского ЗакСа Максим Резник стал объектом обвинений художницы Елизаветы Михайловой. Она считает, что в задержании ее сына виноват парламентарий. Но вся эта ситуация депутата явно не смутила, поэтому позже на форуме «Муниципальная Россия» в Москве он был задержан вместе с другими участниками, обвиняемыми в сотрудничестве с нежелательной организацией (ст. 20.33 КоАП).