Блогер Манукян пояснил, как Навальный разорил Twitter на миллионы рублей

Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, блогер Вадим Манукян пояснил, как осужденный Алексей Навальный в полном смысле слова «разорил» Twitter на миллионы рублей. Ранее стало известно, что мировой суд Таганского района Москвы наложил на эту социальную сеть три штрафа на суммы свыше трех миллионов рублей каждый, в том числе за отказ удалить призывы к участию в незаконных митингах в поддержку скандального блогера Алексея Навального, отбывающего наказание в колонии.

Соцсеть признали виновной по административной статье о нарушении порядка ограничения доступа к запрещенной информации. За это правонарушение предусмотрен штраф до четырех миллионов рублей. Это не единственный штраф, наложенный в пятницу на Twitter — соцсеть еще заплатит 3,3 млн рублей за неудаление противоправной информации, а всего в отношении компании вынесено три приговора.

«Это начало конца для Twitter в России, — отметил блогер Вадим Манукян в комментарии ФАН. — Но вообще у меня складывается впечатление, что у этой компании слишком много лишних долларов. Неужели весь этот хайп вокруг Навального, который уже давно сошел на нет, им дорог как память? Могли бы и удалить весь этот январский «поток сознания» (агитацию выйти на митинг в поддержку Навального в январе 2021 года. — Прим. ФАН). Но на самом деле, скорее всего, Twitter уже готов к тому, что его в России заблокируют и все делает для этого. Не хотят соблюдать российское законодательство, значит — покинут Рунет».

Роскомнадзор с 10 марта начал замедлять скорость работы Twitter в России за отказ удалять запрещенную информацию. Кроме того, руководство РКН предупредило, что за дальнейшие нарушения законодательства Twitter может быть полностью заблокирован в России.

После незаконных митингов в защиту скандального блогера Алексея Навального несколько человек получили административные наказания за распространение через Twitter призывов к участию в акциях.