Здоровье — это самое важное, что есть в жизни, главный подарок, который дарит природа человеку при рождении. Однако мы редко задумываемся об этой безусловной ценности, пока самочувствие не начнет подводить. Зачастую люди бездумно растрачивают бесценный дар, сознательно нанося себе вред неправильным питанием, стрессами, малоподвижным образом жизни и вредными привычками.

Финансовые трудности, конфликты на работе и неурядицы в личной жизни отходят на задний план, когда организм дает сбой. Чтобы напомнить каждому о важности физического и эмоционального здоровья, ежегодно 7 апреля отмечается Всемирный день здоровья. 2021-й не станет исключением. Этот год по решению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) провозглашен годом медицинского и социального работника с целью привлечения внимания общественности к самоотверженному труду врачей во время пандемии COVID-19.

Мы не могли обойти стороной столь важный праздник и решили рассказать читателям ФАН о том, как и когда появилась идея отмечать Всемирный день здоровья.

Немного истории

Международный день здоровья — праздник не новый. Впервые его отметили в 1950 году, а дату приурочили к дню официального создания ВОЗ — специализированного учреждения Организации Объединенных Наций, призванного решать вопросы охраны здоровья на международном уровне.

Всемирная организация здравоохранения начала свое функционирование 7 апреля 1948 года, когда был принят Устав ВОЗ. Сегодня в состав организации входит 194 страны из разных уголков земного шара. В ходе регулярных заседаний решаются важнейшие вопросы, связанные с обеспечением всех жителей нашей планеты доступной медицинской помощью, борьбой с эпидемиями, контролем за состоянием здоровья и влиянием на него различных факторов — от ухудшающейся экологии до экономических проблем.

Всемирный день здоровья — важный праздник, созданный для того, чтобы привлечь внимание к таким необходимым вопросам, как:

пропаганда здорового образа жизни;

решение проблем здравоохранения в отдаленных уголках планеты;

предупреждение распространения опасных заболеваний;

привлечение внимания к актуальным проблемам и поиск путей их решения.

Традиции

Всемирный день здоровья отмечается почти в каждой стране. По большей части мероприятия носят просветительский характер и проводятся с целью агитировать население вести правильный образ жизни, следить за своим здоровьем и вовремя посещать врачей. В обязательную программу традиционно входят:

конференции, лекции и семинары, посвященные ЗОЖ и вопросам лечения и профилактики различных заболеваний;

бесплатная диагностика состояния организма в различных медицинских центрах;

соревнования, квесты, марафоны, велозаезды и прочие спортивные мероприятия;

благотворительные акции;

открытые тренировки и флешмобы с участием известных тренеров и звезд кино, эстрады и телевидения;

эстафеты и конкурсы в детских садах, школах и высших учебных заведениях.

Основные принципы здорового образа жизни

ЗОЖ сегодня — это целая философия, помогающая сохранить здоровье и бодрость духа на долгие годы. Среди основных составляющих здорового образа жизни медики и ученые выделяют следующие пункты:

постоянная физическая активность;

полноценный сон;

правильное питание;

полный отказ от вредных привычек;

соблюдение требований личной гигиены;

закаливание и укрепление иммунитета;

забота о душевном здоровье.

Что подарить на День здоровья

Отметить праздник лучше всего в любимом фитнес-клубе в компании единомышленников. Дарить подарки всегда приятно, так почему бы не завести традицию радовать близких не только по общепринятым датам? Международный день здоровья — отличный повод напомнить родным о вашей любви и заботе. Итак, что же преподнести в подарок?

Врачу. Порадуйте своего терапевта, стоматолога, гинеколога или любого другого специалиста, у которого наблюдаетесь постоянно, набором вкусностей в красивой корзине, дорогой ручкой или гамаком для ног, который крепится прямо к рабочему столу.

Тренеру. Человек, который помогает вам поддерживать себя в форме, также заслуживает отдельного внимания. Подарите своему проводнику в мире спорта подарочную карту в магазин спорттоваров, чтобы он мог выбрать себе что-то действительно нужное.

Маме. Проявите заботу о главной женщине в вашей жизни и подарите ей какой-нибудь полезный прибор — тонометр, очиститель воздуха или массажер. Такие вещи редко входят в список самых желанных подарков на день рождения или 8 Марта, а вот на Всемирный день здоровья будут очень в тему.

Подруге. Редкая девушка не обрадуется сертификату на массаж или SPA-процедуры. Такой презент поможет расслабиться и отвлечься от суеты. Кстати, можете сходить вместе. Отличный повод для незапланированного девичника.

Мужу. В качестве подарка любимому подойдет любой спортивный снаряд от гантелей до беговой дорожки — смотрите по своим возможностям и габаритам квартиры.

Себе. Купите себе любимой абонемент в бассейн или на фитнес. Такая инвестиция в собственное здоровье окупится с лихвой.