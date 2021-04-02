Рассекречены имена звезд, которые могут вернуться в обновленный «Дом-2»

Москва, 2 апреля. Звезды реалити-шоу «Дом-2», среди которых Алена Рапунцель и Анастасия Дашко, могут вернуться на скандальную телестройку после перезапуска.

Продюсеры ради поднятия рейтингов предложили ряду полюбившихся зрителям участников снова приступить к съемкам. На экранах могут появиться Захар Саленко, Евгения Феофилактова, Роман Третьяков, Илья Яббаров и другие. Переговоры ведутся также с Римой Пенджиевой и Тори Карасевой.

Рассекретил имена звезд знакомый с ситуацией источник. Он уточнил, что в обновленный «Дом-2» отказались вернуться Виктория Боня и Алена Водонаева. По его словам, пул участников телепроекта уже находится на площадке.

«Молодые люди все это время просто живут на территории, все камеры отключены, зарплату участникам пока не выплачивают, но даже этот факт не стимулирует их покинуть «Дом-2», все они ждут перезапуска», — передает сайт 360tv.ru.

Представители «Ю» уже подтвердили, что перезапуск состоится в эфире этого телеканала. Формат шоу останется прежним, премьера состоится 19 апреля. Зрители снова увидят в роли ведущих Ольгу Бузову, Ксению Бородину, Влада Кадони, Ольгу Орлову и Андрея Черкасова.