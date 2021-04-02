Киев планирует уволить десятки тысяч сотрудников «Укрпочты»

Главный оператор почтовой связи Украины — государственное публичное акционерное общество «Укрпочта» (УП) — рассматривает возможность кардинального сокращения работников в регионах. Об этом заявил руководитель предприятия Игорь Смилянский. По некоторым данным, в ближайшее время без работы могут остаться более 15 тысяч почтальонов, около 10 тысяч курьеров и не менее пяти тысяч офисных клерков УП на всей территории от Ужгорода до Славянска. Согласно официальной информации, на этот шаг Киев пойдет в рамках масштабной программы «оптимизации госпредприятий». Это уже вызвало недоумение даже среди западных «партнеров» Украины. Подробности — в материале корреспондента ФАН.

Вопрос «оптимизации» структур УП возник в украинском кабинете министров еще в конце февраля нынешнего года. Именно тогда министр социальной политики Марина Лазебная инициировала рассмотрение вопроса о переводе выплаты пенсий и пособий по безработице исключительно на банковские карточки.

«Таким образом, услуги почтальонов, занимающихся доставкой наличных денег адресатам, государству автоматически оказываются ненужными, — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей киевский экономист Алевтина Бугай. — В ситуацию попытался вмешаться генеральный директор «Укрпочты» Смилянский, но его доводы кабмин не впечатлили: у Киева нет денег на полноценное содержание УП».

В своем открытом письме, впоследствии опубликованном в интернете, Смилянский действительно подверг критике и действия ведомства Лазебной, и позицию министерства инфраструктуры (главного акционера «Укрпочты»).

«Пенсионерам принудительно откроют [карточные] счета. Угадайте где? В государстве, где банки и банкоматы имеются лишь в 4% населенных пунктах на периферии, — резюмировал Смилянский. — Нам придется сократить десятки тысяч почтальонов, это ударит как по нашим сотрудникам, так и по государственным интересам».

Любопытно, что на специальном заседании 31 марта украинское правительство все-таки повысило тарифы для «Укрпочты» на доставку пенсий в городах (с 1,15% до 1,3%) и в сельской местности (с 2,3% до 2,65%), причем эти самые тарифы будут действовать до конца 2021 года.

«Все пенсионеры, которые получают выплаты на дому, будут и в дальнейшем пользоваться подобной услугой, — заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий. — Мы не собираемся обделять заботой людей, живущих в селах, где нет ни одного отделения банка или банкомата, а таких населенных пунктов у нас 27 тысяч».

Впрочем, определенной ясности в сложившуюся ситуацию новое решение правительства не внесло

«Вопрос о немедленных массовых сокращениях в штате «Укрпочты» на сегодняшний день снят, но он вполне может возникнуть уже завтра, — сказал ФАН источник в комитете Верховной рады по экономическим вопросам. — Для функционирования УП даже в ее нынешнем режиме необходимы стабильные финансовые вливания. Чтобы сохранить рабочие места, этой структуре необходимо получать дополнительно более 600 миллионов гривен (около 1,8 миллиарда рублей. — Прим. ФАН), в то время как в результате «компромиссного решения» прибыль «Укрпочты» едва составит 270 миллионов».

Это мнение разделяют и независимые эксперты.

«Украинские почтальоны могут разделить участь железнодорожников (на днях стало известно о возможном сокращении штата «Укрзализныци» на 30 тысяч человек. — Прим. ФАН), — отмечает активист крупной международной профсоюзной организации Андрей Остах. — Трудно сказать, к чему именно это может привести, но если государство в ближайшие дни не озаботится финансовой поддержкой «Укрпочты», которая с 40-х годов прошлого века является частью Всемирного почтового союза, на имидже Украины как цивилизованной страны с развитой инфраструктурой можно будет поставить крест».

Тем временем многие рядовые сотрудники УП открыто заявляют, что в случае увольнения будут искать себе работу в частных почтовых службах.

«Мне только искренне жаль бабушек и дедушек, которым я, помимо выдачи пенсии, еще покупаю продукты и лекарства, — говорит почтальон из Киевской области Марина Николаевна. — Что они будут делать без моей помощи?»

Ответа на этот вопрос официальный Киев не дает.