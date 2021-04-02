Мужчина с ножом выкрикивал лозунги в поддержку ИГ в аравийской мечети

Эр-Рияд, 2 апреля. Силовики Саудовской Аравии задержали мужчину с ножом, который скандировал лозунги в поддержку террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ).

Тревожный инцидент произошел в Большой Мекканской мечети, сообщила эмиратская газета «Галф ньюс» со ссылкой на представителя саудовской полиции.

«Он был задержан немедленно, — цитирует газета источник, — К нему были применены дисциплинарные меры».

Видеоролик с задержанным мужчиной быстро распространился в Сети. На кадрах запечатлен человек в белой одежде, который выкрикивает экстремистские лозунги в поддержку террористов.

В Индонезии террористы-смертники совершили нападение на католический Кафедральный собор в городе Макассар, сообщал ФАН.

1 Организация запрещена на территории РФ.