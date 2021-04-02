ФСБ пресекла деятельность экстремистов в Омске

Омск, 2 апреля. Силовики задержали 11 членов международной экстремистской организации, запрещенной в РФ.

Сотрудники ФСБ при поддержке МВД и Росгвардии пресекли на территории Омской области деятельность запрещенной на территории России международной религиозной экстремистской организации «Таблиги Джамаат».

Силовики провели оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, в результате которых задержаны лидеры и активные участники данной организации. ФСБ также провели обыски в местах их жительства.