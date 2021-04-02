Отчет правительства в Госдуме перенесли на более поздний срок

Москва, 2 апреля. Отчет российского правительства в Госдуме, который планировался на 21 апреля, перенесен на более позднюю дату. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Предположительно, ежегодный отчет премьер-министра РФ Михаила Мишустина состоится после послания президента Федеральному собранию.

Ранее сообщалось, что Кремль скоро оповестит о дате обращения президента к парламенту. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, примерные числа не будут оглашать, а назовут СМИ конкретную дату.