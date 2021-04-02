Путин заявил об эффективности российской вакцины против всех штаммов коронавируса

Москва, 2 апреля. Президент РФ Владимир Путин заявил об эффективности российской вакцины против всех известных штаммов коронавирусной инфекции.

Вакцина российского производства эффективна против всех мутаций коронавируса SARS-CoV-2, подтвердил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев на встрече с Владимиром Путиным. Это стало возможным благодаря двум различным уколам, пояснил глава РФПИ.

«Это доказано по поводу британской мутации, очень большого количества других мутаций. Поэтому мы считаем, что действительно у нас одна из самых сильных в мире вакцин, в том числе против мутаций», — подчеркнул Дмитриев в беседе с президентом.

На вопрос Путина о выявлении мутации, Дмитриев сообщил, что разработанные тест-системы определяют все известные варианты коронавируса. Мутации — это большой вызов, считает глава ведомства, но Россия здесь также на передовых позициях.

В России начались доклинические испытания назальной вакцины от коронавируса в НИЦЭМ имени Гамалеи. Вакцина в виде спрея для носа также будет двухкомпонентной.