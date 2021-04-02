Иосиф Пригожин рассказал о планах на день рождения

Сегодня прославленный российский продюсер Иосиф Пригожин отмечает день рождения, ему исполнилось 52 года. Именинник рассказал корреспонденту ФАН, как его поздравили близкие и что он запланировал на день рождения.

По словам Пригожина, сегодня праздник пройдет в семейном кругу. Близкие люди и коллеги-артисты уже поздравили виновника торжества. Певец, солит группы «На-На» Владимир Политов пожелал благополучия и здоровья продюсеру. А вот певица Татьяна Буланова неохотно присоединялась к поздравлениям.

«Никаких больших праздников. В этот раз пройдет в узком кругу людей. Дома поздравили, как обычно, хорошо. Также все коллеги по цеху поздравили», — поделился Пригожин.

Однако без пышного празднества звездное семейство все же не останется.

Как отметил сам именинник, основное торжество состоится 17 апреля.

«Большой праздник мы хотим провести 17 апреля на концерте Валерии в Crocus City Hall. А сегодня скромно, в кругу семьи», — поделился продюсер.

Иосиф Пригожин — продюсер своей жены певицы Валерии. Ранее он прокомментировал новости о проблемах выбора композиции, которая бы заменила гимн страны на международных соревнованиях для российских спортсменов. По его мнению, песня Валерии «Часики» могла бы стать подходящей альтернативой для российской сборной на Олимпийских играх.