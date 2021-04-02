В ДНР рассказали об ответственности Байдена за конфликт в Донбассе

Донецк, 2 апреля. Президент США Джо Байден способствовал незаконному свержению власти на Украине, что стало причиной конфликта в Донбассе. К такому выводу пришел журналист из ДНР Сергей Миркин.

Он напомнил, что с 2009 по 2017 год Джо Байден занимал должность вице-президента США. При этом в период с 2013 по 2014 год Байден несколько раз звонил экс-президенту Виктору Януковичу, требуя не применять силу против протестующих в Киеве. Позднее он признавался, что с воодушевлением воспринял бегство Януковича и захват власти на Украине «молодыми патриотами».

По словам Миркина, Байден не скрывает свою причастность к антиконституционному свержению власти на Украине, которое положило начало кровопролитию в Донбассе, передает «Взгляд».

«Война в Донбассе стала следствием непринятия жителями региона нового киевского режима, пришедшего к власти незаконным путем. А раз Байден был пособником в государственном перевороте, то значит, он несет ответственность за все последствия данного незаконного деяния, в том числе и за войну в Донбассе», — уверен журналист.

В 2014 году киевские власти начали военную операцию против жителей Донбасса, провозгласивших независимость региона после государственного переворота. По данным ООН, с начала гражданского конфликта на востоке Украины погибли 14 тысяч человек, более 30 тысяч получили ранения.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва обеспокоена ростом напряженности на линии соприкосновения в Донбассе. Он назвал пугающей ситуацию в Донбассе, отметив, что украинские силовики значительно увеличили количество провокаций, передает сайт 360tv.ru.