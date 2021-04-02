«Победа в гибридной войне»: в Москве проходит заседание Африканского клуба по ЦАР

В Московском доме общественных организаций началось заседание Африканского клуба по теме ​​«ЦАР: победа в гибридной войне». Модератором форума выступает глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей.

Как пояснил социолог, броское название встречи полностью соответствует происходящему в Центральноафриканской Республике. Под гибридной войной обычно подразумевают смешение классического ведения военных действий с деятельностью небольших вооруженных формирований, кибернетических атак, а также информацинно-психологические кампании.

ЦАР столкнулась с гибридной войной в декабре прошлого года. Все началось с безобидной блокировки пропрезидентских аккаунтов в Facebook, а развилось до попытки госпереворота. За этим последовали боевые действия. Но боевики и иностранные наемники не ожидали, что им будет противостоять хорошо подготовленная российскими инструкторами армия.

«Отдельные интересанты пытались заставить президента Туадера договориться с бандитами не в пользу народа ЦАР. Когда он отказался, подключилась «тяжелая артиллерия» в виде отчетов международных экспертов. Буквально два дня назад один из таких докладов опубликовали на сайте Управления Верховного комиссара ООН по правам человека», — сообщил Шугалей.

Речь идет о бездоказательном заявлении независимых экспертов Организации Объединенных Наций, в котором российским инструкторам приписали нарушение прав человека в ЦАР. Ранее глава ФЗНЦ раскритиковал соответствующие материалы.

«Любой может ознакомиться с докладом и увидеть, что он содержит громкие, но голословные обвинения против наших сограждан. Никаких фактов, которые можно было бы перепроверить и расследовать, в заявлении нет, но заголовок, как всегда — однозначный и сенсационный», — подчеркнул Шугалей.

По мнению социолога, зачастую эксперты ООН опираются на анонимные сообщения в соцсетях и слухи при изучении ситуации в сложных регионах, откуда поступает мало информации. Ученый и сам столкнулся с такой проблемой, анализируя данные по Ливии. Осознать, насколько необъективны оценки специалистов международной организации, он смог лишь посетив африканскую страну.

«Мне кажется, что миру нужна перезагрузка института экспертов ООН с новыми требованиями по объективности и с глубоким уровнем ответственности перед людьми, на жизнь которых они влияют», — констатировал Максим Шугалей.

Ранее глава «Содружества офицеров за международную безопасность» (СОМБ) Александр Иванов аналогично высказался по поводу отчета Организации Объединенных Наций по ЦАР. Вслед за этим он направил письмо главному редактору британской The Guardian Кэтрин Софи Винер, в котором потребовал дать опровержение статьи, основанной на сфабрикованном докладе экспертов.

Кроме того, директор СОМБ обратился и к представителям ООН с критикой в адрес сотрудников, позволивших себе обнародовать бездоказательные обвинения в отношении российских инструкторов.

Александр Иванов также примет участие в заседании Африканского клуба. Помимо него в пул спикеров вошли старший научный сотрудник Центра по изучению стран Тропической Африки Института Африки РАН Наталия Виноградова и член Союза ветеранов Анголы, заведующий Центром исследований стран Юга Африки Института Африки Андрей Токарев.

Также ожидается выступление экспертов по видеосвязи. Такой формой диалога воспользуется советник президента ЦАР по вопросам национальной безопасности Валерий Захаров прямо из столицы обсуждаемой республики. От Московского дома общественных организаций выступят Марк Бернардини, Грэг Вайнер, Драгана Трифкович и Роксолана Жигон.

Социолог Максим Шугалей вновь озвучит данные исследования общественного мнения в Центральноафриканской Республике, которое он и его коллеги проводили с 25 февраля по 3 марта. Эксперты обсудят общественно-политическую ситуацию в стране. Отдельное внимание они уделят роли России в восстановлении мира и порядка в африканском государстве.

«Хоть наша конференция и названа «ЦАР: победа в гибридной войне», но это на самом деле выигранная битва», — подчеркнул глава ФЗНЦ.

Форум транслируется онлайн на YouTube-канале «Общественная служба новостей».