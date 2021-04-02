Вандалы раскопали братскую могилу жертв фашистского террора в Симферополе

Симферополь, 2 апреля. Полиция проводит проверку по факту деятельности «черных археологов». Злоумышленники раскопали захоронение, в котором лежали останки 6 тыс. военнослужащих.

Следователи возбудили уголовное дело по факту незаконных раскопок, сообщает пресс-служба ГУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

Во время мониторинга СМИ стражи порядка обратили внимание на публикацию о деятельности «черных копателей» на территории братской могилы жертв фашистского террора 1941–1943 годов, расположенной около Трудовского сельского поселения Симферопольского района. Данное место является объектом культурного наследия народов РФ и находится под охраной государства. В этой могиле похоронены 6 тыс. военнослужащих, расстрелянных немецко-фашистскими захватчиками.

В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства происшествия и занимается поиском подозреваемых.

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