Подписчики выбрали имя для ребенка Шепелева

Москва, 2 апреля. Известный телеведущий Дмитрий Шепелев устроил голосование по выбору имени для новорожденного ребенка, который появился на свет в марте.

Звезда ТВ светится от счастья: телеведущий делится с подписчиками деталями личной жизни, рассказывая о втором ребенке. Он публикует на своей странице в социальных сетях кадры с малышом и возлюбленной Екатериной Тулуповой после родов. Недавно перед парой встал важный вопрос: какое имя дать ребенку.

Телеведущий устроил на своей странице в соцсети голосование, предоставив несколько вариантов имени для ребенка. Большинство интернет-пользователей выбрали имя Матвей. Шепелев, видимо, был не в восторге от этого варианта, поэтому заявил, что еще подумает.

Не исключено, что история с голосованием могла быть розыгрышем. Дело в том, что пол ребенка до сих пор не раскрыт.

«У тебя же девочка», — написал Шепелев как один из вариантов имени.

У Шепелева подрастает еще один ребенок. Платон появился на свет, когда телеведущий был в отношениях с Жанной Фриске, скончавшейся в 2015 году.