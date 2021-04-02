Лидер оппозиции объяснил, почему Джуканович стал неугоден Белому дому

Подгорица, 2 апреля. Коррупция остается одним из самых «наболевших» вопросов для Черногории, утверждает американская НПО Freedom House. В своем докладе политологи отмечают также, что сторонники действующего президента Мило Джуканович из «Демократической партии социалистов», зачастую связаны с организованной преступностью.

«Коррупция остается проблемой в Черногории, в судебной системе есть серьезные недостатки, и нет никаких гарантий, что судебное разбирательство будет справедливым»,– утверждает Freedom House.

Американская НПО утверждает, что правительство Здравко Кривокапича, представленное оппозиционными силами, которые пришли к власти в августе 2020 года, является «правительством беспартийных экспертов» и по сути меньшинством, которое поддерживает идеологически неоднородное парламентское большинство. Это делает его «уязвимым в тот момент, когда его работа только начинается».

Протесты против «Закона о свободе вероисповедания» поддержали многие граждане Черногории, утверждают авторы доклада, что вызвало гнев президента Джукановича — он назвал их «угрозой для государства».

Freedom House сообщает, что международные организации, наблюдавшие за избирательным процессом, выявили «большую поляризацию населения по ряду вопросов, включая церковную принадлежность и национальную идентичность».

«Граница между правящими партиями и государством снова была размыта во время кампании — в том числе потому что ДПС и их партнеры по коалиции получили несоответствующее преимущество из-за широко распространенного нецелевого использования государственных ресурсов, что повлияло на принцип равных возможностей в кампании, — утверждается в отчете. Многие члены ДПС связаны с организованной преступностью, что создает возможности для незаконного давления на избирателей и кандидатов. Как государственные служащие, так и сотрудники частного сектора, работающие в государственных компаниях, долгое время сталкивались с давлением в пользу голосования за бывшую правящую партию».

Freedom House напоминает, что Конституция Черногории гарантирует свободу вероисповедания, но в последние годы Сербская православная церковь (СПЦ) и ее верующие «подвергались дискриминации и разжиганию ненависти, а ДПС характеризовало духовенство как «врагов государства».

В докладе не обошли внимание и ситуацию в судебной системе, которая по приказу Джукановича работала против лидеров оппозиционных структур в стране.

«Два лидера оппозиционного «Демократического фронта» (ДФ), обвиненные в организации попытки государственного переворота в 2016 году, Андрия Мандич и Милан Кнежевич были признаны виновными в мае и приговорены к пяти годам тюремного заключения. Судебные разбирательства по делу были отмечены непрозрачностью», — пишет Freedom House.

Похожую характеристику внутренней политической ситуации в Черногории дал и Госдепартамент США — в его отчете также были перечислены основные проблемы в стране, такие как коррупция, недоверие граждан к государственным институтам, влияние правительства на полицию. При этом все эти негативные черты, как указано в документе, происходят от режима нынешнего президента Мило Джукановича.

В докладе говорится, что чиновники часто безнаказанно занимаются коррупцией, а в обществе известно, что коррупция в сфере занятости, основанная на личных отношениях или политической принадлежности свойственна правительству и государственному сектору на местном и национальном уровнях.

«Бюро по демократическим институтам и правам человека (один из институтов ОБСЕ) заявило, что выборы в целом были прозрачными и эффективными, но подчеркнуло, что правящая партия получила неправомерное преимущество, злоупотребляя своим положением и государственными ресурсами и доминирующим освещением в СМИ», — утверждает Госдепартамент.

Бывшая при власти ДПС часто смешивала официальные и партийные приоритеты.

«Как и на предыдущих выборах, независимые наблюдатели обнаружили, что ДПС получила несоответствующее преимущество за счет различных форм злоупотребления служебным положением и государственными ресурсами», — говорится в отчете ОБСЕ.

Председатель партии «Новая сербская демократия» Андрия Мандич поделился с корреспондентом международной редакции Федерального агентства новостей на Балканах своим видением ситуации. Он отметил, что интерес Госдепа к судебному процессу над ним и его коллегой Миланом Кнежевичем и его реалистична трактовка стали для политиков сюрпризом, так как США ранее полностью поддерживали действия Подгорицы. Сегодня позиция стала противоположной, и это показывает, что американские власти понимают реальную политическую ситуацию в Черногории.

«Всем доброжелательным к нам людям, а особенно тем, кто профессионально занимается вопросами правосудия, было понятно, что ложный государственный переворот и этот суд были подставными и направлены против тех, кто был неугоден ставленникам Запада, управлявшими всеми процессами в Черногории. Однако, время расставило все по местам, и сейчас даже в отчете Госдепа государственный переворот обозначается как «так называемый», т. е. срежиссированный», — отметил политик.

По мнению политика, нынешний президент страны Мило Джуканович стал очередной «жертвой» США и Запада.

«Он не первый человек с похожими характеристиками, которого США попросту «слили»... Обычно такие люди, которые предали все, за что когда-то боролись, считаются полезными сволочами, которых сначала используют для реализации своих проектов, а потом провожают так, как скорее всего, будут провожать и диктатора Черногории. Я не могу сейчас понять все их мотивы и причины, но точно могу сказать — он не первый и далеко не последний подобный политик, с которым так поступают», — подчеркнул Мандич.

Политик заявил, что пока непонятно, является ли данное изменение отношения способом наладить связь с нынешним правительством страны, но отметил, что на данный момент ситуация устраивает власти США.