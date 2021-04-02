Судан создает женские отряды для защиты лагерей беженцев

Хартум, 2 апреля. Министр внутренних дел Судана Изз Ад-Дин Аль-Шейх распорядился использовать все возможности полиции для защиты перемещенных лиц в лагерях и пунктах добровольного возвращения в стране и приказал сформировать отдельную роту, в которую будут привлечены женщины из всех лагерей внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

В своем обращении к перемещенным лицам в лагере Ас-Сериф в Ньяле, столице штата Южный Дарфур, министр сообщил, что командующим Сил защиты гражданского населения назначен генерал-майор Ясир Фадлалла. Об этом сообщает суданское агентство Al Rakoba. Также министр заявил, что власти Судана в настоящий момент разрабатывают грандиозный план по защите гражданского населения. Руководство полиции штата обещает сформировать отдельную роту, состоящую из полицейских-женщин, чтобы в каждом лагере имелось свое подразделение для защиты семей и детей.

Помимо мер в сфере безопасности Изз Ад-Дин Аль-Шейх сообщил о выделении правительством 2 млн суданских фунтов на нужды школ, детских садов и исламских образовательных учреждений в лагерях.

Дарфур является неспокойным регионом, страдающим от непрекращающихся конфликтов на этнической почве и столкновений между представителями вооруженных группировок. Ситуация усугубляется тем, что ни центральному правительству Судана, ни завершившей свою деятельность миротворческой миссии ООН (ЮНАМИД), несмотря на предпринимаемые шаги по улучшению обстановки в сфере безопасности, так не удалось установить порядок в регионе.