Режиссер фильма «Мортал Комбат» объяснил выбор главного героя

Вашингтон, 2 апреля. Режиссер и продюсер предстоящего фильма «Мортал Комбат» Саймон Маккуойд объяснил, почему в качестве основного действующего лица выбрали новичка, а не знакомого зрителям персонажа.

Главным героем новой экранизации «Мортал Комбата» стал Коул Янг. Его роль досталась актеру Льюису Тану. Поклонники одноименной серии игр от такого решения создателей картины пришли в полное недоумение.

Маккуойд рассказал, чем был обусловлен такой выбор. По его словам, ему и другим создателям фильма требовался «проводник», который смог бы помочь освоиться далекой от серии игр аудитории. Янг, по его словам, познакомит зрителей с бойцами из файтингов, мифологией и историей вселенной.

«Льюис проделал фантастическую работу», — добавил режиссер в беседе со Screen Rant.

В фильме при этом не появится любимый многими персонаж Джонни Кейдж. Продюсер Тодд Гарнер объяснил, что этот герой слишком похож на другого — Кано. Поэтому его решили убрать из экранизации.