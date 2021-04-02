Москва, 2 апреля. Популярный дизайнер Жорж Ровалс резко высказался о шоу «Маска» после скандального ухода Марины Кравец из телепроекта.

Зрители посчитали уход Кравец, которая выступала в костюме Солнца, несправедливым. Многие упрекнули певца и председателя жюри Филиппа Киркорова, который принял решение в пользу Единорога.

Ровалс назвал телепроект «полной клоунадой». Он посмотрел некоторые фрагменты шоу и не пришел от него в восторг.

«Говорят, у «Маски» хорошие рейтинги? Им (зрителям, — Прим. ред.) ведь что навязывают, то они и берут. Что за страна такая? До чего же мы опустились! В этой «Маске» одни и те же лица: Киркоров, Бузова… Мне она вообще неинтересна: ни в образе розовой пантеры, ни в бриллиантовой», — жестко высказался дизайнер в беседе с изданием «Собеседник.ру».

По словам дизайнера, единственная, на кого можно было смотреть на шоу, — это певица Азиза, которая скрывалась в одежде Пингвина. Ровалс считает исполнительницу настоящим талантом.

«Видимо, кому-то там глотку перекрыла своим обаянием, поэтому ее быстро попросили на выход», — сказал дизайнер.

Он предложил запретить «Маску», считая, что зрители ничего не потеряют, если шоу исчезнет с экранов ТВ.

Телепроект «Маска» пользуется огромной популярностью среди зрителей. На протяжении нескольких недель поклонники проекта пытаются выяснить, кто скрывается в костюмах различных героев.