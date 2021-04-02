Российские ученые создали магнитные наночастицы для управления молекулами

Москва, 2 апреля. Группа российских биохимиков создала магнитные наночастицы, которые могут управлять отдельными молекулами при помощи магнитного поля.

Созданные учеными наночастицы присоединяются к одиночным молекулам РНК или ДНК. Это соединение дает возможность управлять их поведением и положением в пространстве с помощью внешнего магнитного поля. Результаты исследования ученые опубликовали в научном журнале ACS Applied Materials & Interfaces.

В ходе исследования ученые создали набор наночастиц из соединений железа, а затем покрыли их органическими веществами. После этого они начали изучать их взаимодействие с молекулами ДНК и определять силу их связей. Оказалось, что цепочка ДНК с присоединенной к ней наночастицей может разрываться в том случае, если на нее оказать воздействие при помощи магнитного поля.

«Мы можем связывать наночастицы с интересующей нас молекулой, а потом, создавая механические колебания путем приложения внешних магнитных полей, разрушать эту связь», — пояснил один из соавторов научной работы Алексей Никитин.

Не так давно группе российских ученых удалось восстановить ДНК древнего мамонта из Якутии. Эксперты намерены провести комплексное исследование вирома и микробиома всех животных данного вида.