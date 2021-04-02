Бастрыкин помог кузбассовской студентке получить законную квартиру

Новокузнецк, 2 апреля. Сирота из Кемеровской области не могла получить квартиру с 2013 года. С проблемой она обратилась к главе российского СКР Александру Бастрыкину, который помог получить жилье.

Жительница города Новокузнецка, нуждающаяся в улучшении жилищных условий как сирота, была исключена из списка по предоставлению жилплощадей. Нарушения выявили специалисты, однако квартиру девушке так и не предоставили.

Студентка обратилась к Бастрыкину во время личного приема с заявлением о восстановлении ее прав. Председатель СК поручил помочь девушке в подготовке документов для подачи искового заявления в суд. В результате она получил однокомнатную квартиру в новом жилом доме. Вместе со следователями она осмотрела жилплощадь на предмет соответствия всем необходимым требованиям. Девушка поблагодарила сотрудников за грамотную юрпомощь в получении жилья.