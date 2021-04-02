Высоцкая поделилась воспоминаниями о венчании с Кончаловским

Москва, 2 апреля. Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая назвала незабываемым венчание с режиссером Андреем Кончаловским в Пскове.

Воспоминаниями о важном событии в ее жизни актриса поделилась в YouTube-шоу «Скажи Гордеевой». За Кончаловского она вышла замуж в 1998 году, режиссер стал ее вторым супругом. Обряд венчания влюбленные прошли 20 января 2019 года, когда уже были родителями.

Пара выбрала для торжественной церемонии один из храмов Пскова — Троицкий. Высоцкая нарядилась в длинное белоснежное платье с рукавами, закрывавшими ее руки и плечи, на которые набросила шубу. Волосы она прикрыла фатой. А Кончаловский надел строгий черный костюм и белоснежную рубашку.

Высоцкая призналась, что никогда не забудет два дня, которые они с супругом провели в старинном городе.

«Это было очень красиво, это были одни из тех впечатлений в жизни, которые, наверное, меня сделали чуть-чуть лучше», — добавила телеведущая.

Первым мужем Высоцкой стал актер Анатолий Кот. Их брак был фиктивным. Артистку пригласили на работу в один из лучших театров Белоруссии, но с одним условием — требовалось гражданство этой страны. Кот помог ей его получить.