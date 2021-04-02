Военный эксперт рассказал об уникальных истребителях, которых лишилась Россия

Москва, 2 апреля. Советские и российские инженеры в разные годы создавали различные необычные самолеты, которые так и не пошли в серию по разным причинам, рассказал военный обозреватель Андрей Коц.

Сверхманевренный истребитель Су-37 стал результатом модификации Су-27М после установки авиационных двигателей с управляемым вектором тяги АЛ-31ФП, отметил Коц в материале для РИА Новости. Он напомнил, что впервые прототип был поднят в воздух ровно 25 лет назад. Именно силовые установки стали отличительной чертой машины, способной на выполнение сложнейших фигур высшего пилотажа. Благодаря им самолет мог эффективно уклоняться от вражеских атак и уходить из зоны действия РЛС. Однако в 2002 году единственный экземпляр Су-37 был потерян в результате крушения, после чего от дальнейших работ по проекту отказались.

Еще одним знаковым самолетом стал Су-47 «Беркут», силуэт которого хорошо узнаваем из-за необычных крыльев обратной стреловидности. Подобное решение позволило многократно повысить маневренные характеристики на малых скоростях, однако использование в конструкции дорогостоящих композитных материалов не позволило Су-47 попасть в серию, так как в 90-х годах прошлого века РФ попросту не имела такой возможности.

Советские инженеры трудились в 80-х годах над истребителем пятого поколения еще до появления проекта ПАК ФА, в результате чего сотрудниками ОКБ имени Микояна был создан прототип МиГ 1.44. Скорость машины должна была превышать 3000 километров в час, а предельная высота полета достигать двух десятков километров. Тем не менее экономический кризис в России 1990-х годов стал причиной закрытия проекта.

Советский сверхзвуковой бомбардировщик М-50, разработанный в середине ХХ века, должен был стать ответом на американский проект XB-70. Специалисты ОКБ Мясищева планировали, что машина сможет осуществлять полеты на высоте до 15 километров на скорости 2000 километров в час, однако им так и не удалось добиться необходимых скоростных показателей и преодолеть скорость звука. В 1961 году проект закрыли, так как испытания единственного прототипа показали его несоответствие заявленным характеристикам.

Двухместный учебный вариант палубного истребителя Су-33 под названием Су-33УБ появился в 1999 году. Отличительной особенностью образца стало расположение пилотов бок о бок, а не друг за другом, как это реализовано в большинстве самолетов. Подобное новшество давало лучшие характеристики обзора и взаимодействия инструкторов и курсантов. К сожалению, в российском министерстве обороны не проявили интерес к разработке, отдав предпочтение обычным Су-33 и учебным МиГ-29КУБ для тренировок молодых пилотов.

Ранее военный историк Юрий Кнутов рассказал, как программа разработки сверхманевренного Су-37 повлияла на создание Су-35 и Су-57.