Сотрудник Фонда Карнеги рассказал о плюсах сотрудничества России и Японии

Вашингтон, 2 апреля. Власти США положительно отнесутся к возможным экономическим контактам между Россией и Японией. Об этом заявил сотрудник Азиатской программы Фонда Карнеги Джеймс Шофф.

По его словам, любые взаимодействия между Москвой и Токио в экономической сфере положительно отразятся на странах. Кроме того, реальное сотрудничество не будет критиковаться со стороны Вашингтона. Дружеские отношения стран позволят ослабить влияние Китая, что очень выгодно США.

Шофф подчеркнул, что совместная реализация экономических проектов принесет плюсы для России и Японии даже без заключения мирного договора и существенного прогресса в двусторонних отношениях.

На ситуацию также положительно повлияет выход из тупика отношений Северной и Южной Кореи. В этом случае экономическое сотрудничество приведет к стабилизации ситуации всего региона.

Однако если японская сторона покажет излишнюю готовность идти на компромиссы, это вызовет беспокойство в Вашингтоне, добавил эксперт. Но Токио не пойдет навстречу Москве, не получив ничего взамен, передает «НьюИнформ».

Ранее стало известно, что заместитель министра обороны России Александр Фомин заключил с Южной Кореей соглашение о сотрудничестве в военной сфере.