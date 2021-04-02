Центробанк РФ повысил курсы доллара и евро перед выходными

Москва, 2 апреля. Банк России установил официальные курсы иностранных валют, увеличив значения доллара и евро. Соответствующие данные опубликованы на сайте финансового регулятора.

Так, американская валюта подорожала относительно предыдущего значения на 0,26 копейки. Таким образом, доллар сейчас торгуется на уровне 76,0734 рубля за денежную единицу.

Европейская валюта к рублю также подросла, следует из данных ЦБ. Евро составил 89,5916 рубля, увеличившись на 0,63 копейки.

На курс национальной валюты России продолжают воздействовать котировки нефти, санкционные риски и нестабильность экономик развивающихся стран. Тем не менее, в долгосрочной перспективе рубль способен заметно укрепить свои позиции благодаря сотрудничеству РФ и КНР, считает аналитик ГК «ФИНАМ» Андрей Маслов. По его словам, это позволит снизить негативный эффект от ухудшения отношений с Западом.