Обнаружены глубокие участки Черного моря, которые «застряли» в ледниковом периоде

Бремен, 2 апреля. Наиболее глубокие участки Черного моря до сих пор не вышли из ледникового периода, считают немецкие ученые после исследования реликтовых отложений метана у берегов Румынии.

В районе «конуса Дуная» научные сотрудники Бременского университета Германии изучили газовые гидраты. Керны с образцами извлекали установкой MARUM-MeBo200. Исследование опубликовано в журнале Earth and Planetary Science Letters.

Ледниковый период завершился около 11,5 тыс. лет назад. Находящийся под дном моря реликтовый метан до сих пор демонстрирует реакцию на похолодание, граница устойчивости газ-гидрат, вероятнее всего, сдвинулась в сторону потепления. Свободный метан еще не приблизился к переходу.

Ранее ФАН сообщал, что нехватка пресной воды в Крыму вынудила правительство прибегнуть к опреснению морской воды. Такая практика применяется во многих странах с длинной береговой линией. Эксперт-биохимик Мария Кулешова рассказала, как этот процесс повлияет на осолонение Черного моря. По ее словам, технология, которая будет применяться в Крыму, безопасна и не угрожает популяции рыб и экологии водного бассейна в целом.