У семьи экс-губернатора Брянской области Денина арестовано имущество на 2,5 млрд



В конце прошлого года в отношении ПАО «Снежка», крупнейшего предприятия агропромышленного комплекса Брянской области, открыли процедуру банкротства. Именно из-за «Снежки» экс-губернатор Николай Денин попал в колонию, а сейчас (он освободился по УДО три года назад) влез в астрономические долги.

Решением Арбитражного суда Брянской области наложен арест на имущество контролирующих ПАО лиц, в том числе самого Демина, его жены, дочери и зятя на общую сумму более 2,5 млрд рублей. Кроме того, жена и дочь должны свыше 483,5 млн рублей в равных долях.

Согласно решению Арбитражного суда Брянской области, в отношении ПАО «Снежка» запущена процедура банкротства. Компания, поставляющая ранее курицу и яйцо практически во всю область, в том числе в детские дошкольные учреждения, вероятнее всего, так и не смогла оправиться после взрыва и последующего за ним скандала. Предприятий, частных предпринимателей, организаций, желающих попасть в реестр кредиторов, уже порядка 200, суды еще идут. На имущество самого Демина, его супруги, дочери и зятя наложен арест по 628,5 млн рублей.

Сам Демин, освободившийся из колонии в 2018 году по УДО, вернулся на фабрику в качестве руководителя, но поправить положение в организации не смог.

Напомним, в 2011 году на фабрике «Снежка» произошел взрыв, уничтоживший комбикормовый цех, производственный ангар. Было разрушено оборудование, погибли два человека, четыре получили ранения.

Согласно постановлению Правительства РФ от 2007 года, этот взрыв — чрезвычайная ситуация локального характера, ликвидация которой осуществляется силами и средствами организации. Несмотря на это, губернатор Николай Денин выделил из резервного фонда администрации более 21 млн рублей на восстановление «Снежки». Положение осложнялось тем, что акции фабрики были у семьи экс-главы региона. По данным следствия, — 58%, сам Денин говорил, что только 28%, у его супруги.