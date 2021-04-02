Число жертв аварии с поездом на Тайване увеличилось до 54 человек

Тайбэй, 2 апреля. Пассажирский поезд сошел с рельсов, в результате чего погибли десятки местных жителей. Сообщается о гибели 54 человек, еще 156 пострадали.

Авария случилась в утренние часы в туннеле «Дацин» в уезде Хуалянь. В состав поезда входили восемь вагонов, которые вмещают 350 пассажиров.

С рельсов сошли второй и третий вагоны. Спасатели освободили из первых трех вагонов 60 человек. В результате инцидента четвертый и пятый вагоны получили сильные механические повреждения, сообщал ФАН.

В настоящее время известно о 54 погибших, среди них машинист и его помощник. Спасательная операция на месте ЧП продолжается.