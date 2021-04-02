Twitter оштрафовали за неудаление призывов к участию подростков в незаконных акциях

Москва, 2 апреля. Социальную сеть Twitter оштрафовали на 3,2 млн рублей за отказ удалить посты, в которых призывали несовершеннолетних выходить на несогласованные митинги в российской столице.

Решение о штрафе принял суд. Роскомнадзор предупреждал администрацию об удалении постов, однако их оставили. В результате компания будет вынуждена заплатить крупную сумму.

Ранее Генеральная прокуратура предупреждала об уголовной ответственности, которая грозит за призывы несовершеннолетних к участию в акциях. По данным надзорного органа, противоправные действия по призыву к участию в акциях недопустимы.